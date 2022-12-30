سالفيني: على المنظمات غير الحكومية دفع غرامات

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - قال وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنه ينبغي على المنظمات غير الحكومية التي تعمل بشكل غير قانوني في البحر المتوسط أن تدفع غرامات للحكومة لخرق اللوائح الجديدة لقواعد السلوك، تماما مثل المواطنين الذين يدفعون غرامات المرور.



وأقرت الحكومة قواعد جديدة للمنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين، وتنص على الملائمة الفنية لسفنهم والعبور والإنقاذ في المياه الإقليمية الإيطالية فقط لعمليات الإنقاذ السريعة.



ووضعت غرامات تصل إلى 50 ألف يورو لمن يخالف هذه القواعد، بينما قد يتم حجز السفن لمدة تصل إلى شهرين، أو حتى مصادرتها بموجب القواعد الجديدة.



ويعد سالفيني، رئيس حزب الرابطة، أحد كبار المناهضين للهجرة غير الشرعية، وهو وزير داخلية قوي سابق.



وسبق وأن أوقف سالفيني، المنظمات غير الحكومية التي تدير السفن في إيطاليا خلال منصبة كوزير للداخلية في الفترة بين 2018 و2019.



(أنسامد).



