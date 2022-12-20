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تراجع جديد لعدد المواليد في إيطاليا عام 2021
    (أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستاتISTAT أن معدل المواليد في إيطاليا قد انخفض مجدداً، حيث انخفض عدد المواليد الجدد المسجلين إلى 400249 في عام 2021 ، بانخفاض 4643 (1.1 ٪) مقارنة بالعام السابق.

    وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية إن أرقام هذا العام تبدو أسوأ من أي وقت مضى.

    وتابعت إن البيانات المؤقتة للفترة من يناير إلى سبتمبر تظهر أن نسبة المواليد تراجعت بنحو ستة آلاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

    بلغ متوسط ;;عدد الأطفال لكل امرأة في إيطاليا 1.25 العام الماضي، بارتفاع طفيف من 1.24 في عام 2020، عندما كان جائحة كوفيد -19 في ذروتها.

    وكان المتوسط للفترة ما بين 2008-2010، 1.44 طفل لكل امرأة.

    (أنسامد).

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