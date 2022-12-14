قطر: مصادرة مبالغ مالية من برلماني ايطالي سابق

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - صادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري وهو نائب اشتراكي إيطالي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل بتهمة تلقي رشاوى للضغط لصالح قطر.



بانزيري من بين ثلاثة إيطاليين محتجزين فيما يتعلق بالقضية إلى جانب فرانشيسكو جيورجي، شريك كايلي ومساعد النائب الإيطالي أندريا كوزولينو، ونيكولو فيجا تالامانكا، الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة غير حكومية.



وعلى خلفية نفس القضية، صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشتبه بأنها على صلة بقطر.



وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا من أصل 628، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق اثنين.



وأصر محامي كايلي على براءتها.



يُشتبه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم. (أنسامد).



