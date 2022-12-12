إيطاليا : إنخفاض إنفاق الإيطاليين على هدايا عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - كشفت دراسة تحليلية للاتحاد الوطني للمزارعين الإيطاليين (كولديريتي)، أن أكثر من نصف الإيطاليين (55%) ينتظرون حتى الأسبوعين الأخيرين من العام للتسوق لشراء هدايا عيد الميلاد.



وقال التقرير إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمبادرات الترويجية في نوفمبر، بدءًا من الجمعة السوداء، فإن عددا كبيرا من الأشخاص يبدأون في اختيار الهدايا بعد الاحتفال بعيد "الحبل بلا دنس".



وذكر التقرير أن إنفاق الإيطاليين على الهدايا هذا العام سيصل إلى 177 يورو لكل شخص، بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأزمة الاقتصادية. وستكون أكثر المشتريات في قطاعي الطعام والنبيذ.



ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يُبقي 42% من الإيطاليين على ميزانية أقل من 100 يورو لشراء هدايا عيد الميلاد، بينما سينفق 30% ما يصل إلى 200 يورو، فيما سينفق 15% 300 يورو.



وأضاف التقرير أن 8% من الإيطاليين سينفقون ما بين 300 و500 يورو على شراء هدايا عيد الميلاد، و 2% سينفقون ميزانية تصل إلى 1000، بينما أقلية صغيرة جدًا تبلغ 1% ستنفق 2000 يورو.



لم يقرر الآخرون بعد حجم الإنفاق. إلى جانب أماكن الشراء التقليدية، هناك أيضا الأسواق التي تنتشر في المدن ومنتجعات العطلات. ووفقا للتقرير، فإن 31 مليون إيطالي يبحثون عن أسواق الكريسماس خلال عطلة عيد الحبل بلا دنس، والتي تشهد انتشار المعارض الشعبية في الساحات الإيطالية. (أنسامد).



