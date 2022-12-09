إيطاليا:الشرطة تحدد هوية مشتبه بتوجيه تهديدات لميلوني بالقتل

إيطاليا وبريطانيا واليابان يوقعون اتفاقا لبناء طائرة عسكرية
من الجيل السادس
إيطاليا تخفض إمداداتها من الغاز الروسي رغم حاجتها
شراكة بين "المنطقة الحرة الدولية في دبي" وبنك "ويو"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..تورينو:احتجاج نشطاء البيئة للسيطرة على أزمة المناخ .. تحت شعار "احتضار الانهار"
فيات دوبلو فان ..مريحة للنقل داخل المدن الكبري
انهيارات ارضية في جزيرة ايشيا جنوب ايطاليا
رفع شعار "صنع في ايطاليا" في صربيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين