إيطاليا:الشرطة تحدد هوية مشتبه بتوجيه تهديدات لميلوني بالقتل

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - استطاعت الشرطة الإيطالية تحديد هوية مشتبه به متهم بتوجيه تهديدات بالقتل على الإنترنت إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعائلتها.



وقالت مصادر إن المشتبه به عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 27 عاما، ويقيم في مقاطعة سيراكوزا بصقلية.



واكتشفت شرطة البريد وجود تهديدات على حساب تويتر الرسمي لرئيسة الوزراء.



ويُزعم أن التهديدات تتعلق بقرار الحكومة بإلغاء ميزة الحد الأدنى للدخل "لأجر المواطنة" للأشخاص الذين يعتبرون مناسبين للعمل في نهاية العام المقبل. ويواجه المشتبه به اتهامات بارتكاب أعمال عنف.



تمكنت شرطة البريد من تعقبه على الرغم من أنه استخدم حسابًا باسم مستعار لتوجيه التهديدات، وفتشت بالتعاون مع شرطة الأمن DIGOS منزل الرجل وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به. (أنسامد).



