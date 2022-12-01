تقرير: النساء يمثلن 5% فقط من الرؤساء التنفيذيين في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - كشف تقرير جديد أن خمسة فقط من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 100 شركة في إيطاليا من حيث القيمة السوقية، هم من النساء.



وبين تقرير " Sesso è Potere"، (الجنس هو القوة) لموقع "انفو نودس"، وجمعيات "أون داتا"، أنه في الوقت الذي تولت جيورجيا ميلوني رئاسة الوزراء، لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في إيطاليا، إل اأن هناك اختلال كبير في التوازن في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية في إيطاليا، من حيث الجنس.



ولفت التقرير إلى أنه بدراسة أكبر 100 شركة في إيطاليا من حيث القيمة السوقية، تبين أن 95 من رؤسائهم التنفيذيين من الذكور، بينما 5 شركات فقط يرأسها النساء.



وأظهر التقرير أيضا أن النساء يشغلن منصب رئيس بلدية في 1121 فقط (ما يعادل 15%)، من 7452 بلدة ومدينة؟ كما كشف التقرير أن 81.5% من محرري الصحف الإيطالية التي توزع نحو 30 ألف نسخة، من الرجال.



وعلقت باولا ماسوزو، من جمعيات "أون داتا"، لوكالة أنسا، "هناك خلل كبير للغاية في جميع القطاعات الثلاثة التي قمنبا بتحليلها"، مضيفة، "السلطة لا تزال في يد الذكور". (أنسامد).



