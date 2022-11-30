إيطاليا : خلاف حول رفع حد الدفع الإلكتروني لتجار التجزئة

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - اندلع خلاف حول إجراء في مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2023 الذي يرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يُلزم تجار التجزئة بقبول المدفوعات الإلكترونية من 30 إلى 60 يورو، مع انتقاد أحزاب المعارضة وجماعات المستهلكين لهذه الخطوة.



وقال الحزب الديمقراطي من يسار الوسط (PD) إنه سيشجع على استخدام النقود وبالتالي يعرقل مكافحة التهرب الضريبي، مما يخالف الالتزامات التي تم التعهد بها للاتحاد الأوروبي من أجل خطة التعافي الوطني والمرونة (NRRP) في هذه العملية.



وصرح أنطونيو ميساني، المسؤول الاقتصادي في الحزب الديمقراطي، "أن هذا يتعارض مع مصلحة الملايين من الإيطاليين الذين يستخدمون النقود الإلكترونية كل يوم ويتناقض مع خطة التعافي الوطني والمرونة ".



وذكر الاتحاد الوطني للمستهلكين أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية التدخل.



ومن جانبه قال ماسيميليانو دونا، رئيس قيادة الأمم المتحدة: "الحكومة تجعلنا نعود إلى العصور الوسطى، وتتحيز ضد المستهلكين واحتياجات العائلات".



وتابع "أنهم يعتقدون أنهم يحمون أصحاب المتاجر بهذه الطريقة ولكن دون إدراك أنهم يتعارضون مع ما هو طبيعي في جميع أنحاء أوروبا، أنهم في الواقع يتعارضون مع مصالح تجار التجزئة، الذين يتمتعون بالعديد من المزايا من المدفوعات الإلكترونية".



ومن جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فيرل نويتس، إن المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي لم يقيّم الخطوة بعد لأن الميزانية ليست في صيغتها النهائية. (أنسامد).



