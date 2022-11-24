نظام حواجز الفيضانات MOSE ينقذ فينيسا من فيضان قياسي

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - أنقذ نظام حواجز الفيضانات "موسي MOSE " في فينسيا، يوم أمس الثلاثاء، المدينة من الفيضانات مرة أخرى حيث إرتفعت نسبة المياه إلي 173 سنتيمترا في البحر الأدرياتيكي، وهو الأعلى بعد فيضانات 1966 و 2019.



وقد ساهم الطقس السئ في البندقية في ظاهرة ارتفاع المياه التي تعرف بالمياه العظيمة.



ويمكن أن يغرق ما يسمى بالمياه العظيمة المدينة مرة أخرى، وهذه المرة قد يكون مستواها قريبًا من الرقم القياسي.



وقال المسؤولون المحليون إنه بدون نظام الحواجز MOSE، كانت حوالي 82٪ من البندقية ستكون تحت الماء.



كانت هذه النسبة هي ثالث أعلى معدل على الإطلاق بعد 193 سم في 4 نوفمبر 1966 و 187 سم في 12 نوفمبر 2019.



وصرح وزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني، إن نظام MOSE واجه أعلى موجة مد منذ 50 عامًا، وبدون هذه الحواجز، كانت ستغرق البندقية بطريقة كارثية، مضيفا أن هذه الحواجز تنقذ تراثًا للإنسانية ". (أنسامد).



