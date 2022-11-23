82 امرأة قُتلت هذا العام في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - قالت الشرطة الإيطالية، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم أمس الثلاثاء، إن نحو 82 امرأة قتلت في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، 42 منهن على أيدي شركائهم الحاليين أو السابقين.



وذكر التقرير الثالث للقوات المشتركة، بعنوان التحيز والعنف ضد المرأة، إن حالات العنف الجنسي ارتفعت بنسبة 9٪ لتصل إلى 4،416، وتشكل النساء 92٪ من الضحايا.



وصرح قائد الشرطة الإيطالية لامبرتو جيانيني إنخ يجب على الضباط أن يكونوا "أكثر ترحيبا" بالنساء اللائي يبلغن عن العنف.



وقد تعهد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بتعزيز القواعد المناهضة للعنف ضد المرأة. (أنسامد).



