إيطاليا: ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الانتهاك الجنسي بالمدارس

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - أعلنت الشرطة الإيطالية ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الانتهاك المبلغ عنها في المدارس، وكذلك "الابتزاز الجنسي"، ضد القصر.



وأوضح تقرير لدائرة التحليل الجنائي، بالمديرية المركزية للشرطة الجنائية، أن حالات العنف الجنسي والانتهاكات المبلغ عنها في المؤسسات التعليمية ارتفعت بنسبة 54%، في عام 2022.



وبين التقرير أن معظم الضحايا من الفتيات ومعظمهن دون سن الـ 14 عاما، مشيرا إلى أن 62% من مرتكبي الانتهاكات رجال تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاما.



وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الابتزاز الجنسي بهدف الحصول على الأموال، والتي كان ضحاياها قاصرون، قد تضاعف تقريبا.



ولفت التقرير إلى أن عدد القضايا من هذا النوع التي عالجتها الشرطة خلال العام قد ارتفعت بنسبة 94%، موضحا أن "الابتزاز الجنسي له تأثير كبير على الضحايا القصر، والآثار الضارة أكبر".



وتابع، "العار الذي يشعر به الأطفال يمنعهم من طلب المساعدة من الوالدين أو الأقران".



وفي عام 2021، تم تسجيل 77 حالة ابتزاز جنسي، كان ضحاياها تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، بينما كان هناك 23 من الأطفال في الفئة العمرية 10 و13 عاما. (أنسامد).



