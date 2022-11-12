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تراجع مؤشر ثقة المستهلك وثقة الأعمال في إيطاليا
    (أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - تباطأ مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الأعمال في إيطاليا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، حول آفاق الاقتصاد الإيطالي، والتي كشفت أن آفاق منطقة اليورو ككل تواصل تسجيل مؤشرات سلبية.

    كما أشارت الاحصائيات إلى تدهور كبير في آفاق الوضع الاقتصادي بالنسبة للعائلات، منوهة أنه بالنسبة للشركات الصناعية في الربع الثالث، ارتفعت التكاليف والأسعار، ما يمثل عقبة أمام الصادرات في ظل وجود مخاوف متزايدة بشأن عدم تلبية الطلب. (أنسامد).

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