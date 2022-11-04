إيطاليا: 64 ألف وظيفة إضافية خلال شهر سبتمبر

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - بعد شهرين من الانخفاض، عاد معدل التوظيف في إيطاليا إلى الارتفاع مجددا، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلا 46 ألف وظيفة إضافية حصل عليها المواطنون، أي بزيادة 0.2% مقارنة بالشهر السابق (أغسطس)، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ومقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، ارتفع عدد العاملين المسجلين في إيطاليا بمعدل 316 ألف شخص، أي بنمو 1.4%.



وتأتي الزيادة على وجه الخصوص في وظائف دائمة، والتي سجلت 205 ألف وظيفة (بنمو 1.4%) على أساس سنوي، و82 ألف (بنمو 0.5%) على أساس شهري.



وفي نفس السياق، أشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى أن الزيادة تشمل الرجال والنساء والوظائف الدائمة، في حين انخفضت نسبة التعيينات الخاصة بالوظائف المؤقتة، بمعدل 20 ألف وظيفة (-0.6%).



(أنسامد).



