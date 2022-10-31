ايطاليا:قطاع الموضة يسجل نموا كبيرا هذا العام

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - يواصل قطاع الموضة والأزياء تسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل نموا بنسبة 6% هذا العام، لكنه لا يزال ضعيفا على صعيد الاقتصاد الدائري، حيث يمثل 3.5% فقط من السوق العالمية، سواء من حيث إعادة البيع والتأجير أو إعادة التصنيع.



جاء ذلك في دراسة بحثية عرضها باحثون من مؤسسة "أمبروسيتي"، في مدينة البندقية الإيطالية، حيث ناقشت الدراسة الأداء الاقتصادي والمالي لـ 2700 شركة في سلسلة التوريد، مع تقييم استدامة 167 شركة في سلسلة التوريد الإيطالية وتحليل أدوات إدارة الاستدامة لأكبر 100 شركة أوروبية.



كشفت الدراسة أن قطاعات الموضة السريعة والرقمية وأزياء الشباب هي التي تحفز قطاع الموضة، حيث سجلت نموا عالميا سنويا بحوالي 6%، مع انخفاض في الأسعار، بينما يظل الاقتصاد الدائري عند مستوى 3.5% من السوق العالمية.



ووفقا للدراسة، من بين 19 ألف مستهلك، قال 80% إنهم مهتمون بالاستدامة في قطاع الموضة والأزياء، في حين أن شريحة قليلة فقط من المستهلكين، بين 1% و7%، اشترت منتجات مستدامة بسعر أعلى.



(أنسامد).



