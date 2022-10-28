الداخلية الإيطالية: مخاوف من استغلال السخط الاقتصادي

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - أكدت لجنة الأمن والنظام العام التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، أن هناك مخاوف تتعلق بالنظام العام، بشأن احتمال استغلال السخط الاقتصادي لدى المواطنين.



وأوضحت اللجنة في جلسة استماع، الخميس، "هناك مخاوف تتعلق بالنظام العام بشأن احتمال بذل محاولات استغلال استياء الفئات الأكثر تضررا من الانكماش الاقتصادي ووسط أزمة غلاء المعيشة والركود الذي يلوح في الأفق"، مضيفة أن مؤشرات هذا الاستغلال لا تزال غير مقلقة حتى الآن.



وتابعت اللجنة، التي ترأسها للمرة الأولى وزير الداخلية الجديد، ماتيو بيانتيدوسي، "من تحليل تنبؤي مع قيادة الداخلية والاستخبارات، لم تظهر بعد نقاط حرجة واضحة".



كما أكدت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز الدخول القانوني للمهاجرين إلى إيطاليا، وإدارة التدفقات مع الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ لتوزيع الحصص. (أنسامد).



