الشرطة الإيطالية تغلق المطعم الذي اخترع بيتزا مارغريتا

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - أغلقت شرطة الصحة العامة الإيطالية مطعم بيتزا نابولي الذي اخترع بيتزا مارغريتا في عام 1889 للاحتفال بزيارة الملكة مارغريتا من سافوي آنذاك.



قالت شرطة الصحة العامة بالتعاون مع وكالة الصحة المحلية إن مطعم Antica Pizzeria Brandi، لم يلتزم بتوصيات النظافة لتي صدرت بعد زيارة تفتيشية في شهر أغسطس.



وأوضحت شرطة الصحة العامة، أنه خلال هذا الزيارة التفتيشية، تبين أن مطعم البيتزا لم يلتزم بشكل كافي بمعايير الصحة والنظافة.



(أنسامد).



