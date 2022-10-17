مقتل إيطالي ثالث في الحرب الروسية-الأوكرانية

الخارجية الإيطالية : أليسيا ببيرنو بخير
محتجزة في سجن إيفين الإيراني
ليبيا : الدبيبة يستقبل المبعوث الأممي الجديد
"الإمارات للدراجات" ينهي مشاركاته الأوروبية بإنجاز جديد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
بركان سترومبولي يثور من جديد..
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا