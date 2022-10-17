مقتل إيطالي ثالث في الحرب الروسية-الأوكرانية

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - اعلنت وزارة الخارجية الإيطالية مقتل رجل إيطالي كان يقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.



اكدت الوزارة أن الرجل يدعي إيليا بوتزولو، 28 عامًا من سردينيا ، قُتل في منطقة دونيتسك حيث كان قد عاش لبعض الوقت في تانجروج، بالقرب من مدينة روستوف الروسية.



ويعتبر بوتزولو ثالث إيطالي يُقتل في حرب أوكرانيا.



في 30 مارس ، لقى إيدي أونغارو، 45 عامًا من فينيتو، مصرعه وهو يقاتل مع القوات الموالية لروسيا في دونباس.



الضحية الأخرى 27 عاما، بنيامين جورجيو جالي من مقاطعة فاريزي، توفي وهو يقاتل من أجل الجانب الآخر في منطقة خاركيف قبل شهر.



(أنسامد).



