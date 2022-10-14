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إيطاليا: 1 من كل 3 أطفال بين 3 و5 سنوات يعاني من السمنة
    (أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - كشف تقرير جديد للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن واحدا من كل 3 أطفال بين 3 و5 أعوام، يعاني من السمنة.

    وبين التقرير أنه في عام 2020، كان 33.2% من الأطفال من هذه الفئة العمرية يعاني من الوزن الزائد أو السمنة، أي بزيادة بنسبة 1.6% عن إحصاءات عام 2018.

    وفي الفئة العمرية التي تبدأ من سن الثالثة وحتى المراهقين لسن 17 عاما، أوضح المعهد أن حوالي 26.3% يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

    وبلغت النسبة بين الذكور في هذه الفئة العمرية (3 و17 عاما) 29.2%، بينما وصلت إلى 33% في جنوب إيطاليا الفقير.

    وأكد المعهد أن الاتجاه السائد فيما يتعلق بالسمنة في إيطاليا يزداد سوءا. (أنسامد).

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