إتحاد أصحاب الفنادق:ارتفاع تكاليف الطاقة تضر بالسياحة

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قال برنابو بوكا ، رئيس اتحاد
أصحاب الفنادق الإيطاليين، يوم أمس الثلاثاء، إن آثار ارتفاع أسعار
الطاقة مدمرة لصناعة السياحة كما كانت جائحة COVID-19 في ذروتها
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل.
وصرح بوكا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا ANSA في مقابلة قبل معرض
TTG Travel Experience في ريميني: "هناك حاجة إلى تدخل كبير في
أسعار الطاقة المرتفعة من أوروبا في الحال وإلا سيتم إغلاق العديد
من الفنادق والشركات السياحية".
وتابع"لحسن الحظ ، ليس لدينا المرض والوفيات (بسبب فيروس كورونا) ،
لكن العواقب بالنسبة للشركات مثل الفنادق التي تستهلك الكثير من
الطاقة مماثلة لتلك الخاصة بـ كوفيد، وعلي أوروبا أن تساعدنا
بالمال وليس بالإعفاءات الضريبية". (أنسامد).