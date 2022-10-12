إتحاد أصحاب الفنادق:ارتفاع تكاليف الطاقة تضر بالسياحة

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قال برنابو بوكا ، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق الإيطاليين، يوم أمس الثلاثاء، إن آثار ارتفاع أسعار الطاقة مدمرة لصناعة السياحة كما كانت جائحة COVID-19 في ذروتها ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل.



وصرح بوكا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا ANSA في مقابلة قبل معرض TTG Travel Experience في ريميني: "هناك حاجة إلى تدخل كبير في أسعار الطاقة المرتفعة من أوروبا في الحال وإلا سيتم إغلاق العديد من الفنادق والشركات السياحية".



وتابع"لحسن الحظ ، ليس لدينا المرض والوفيات (بسبب فيروس كورونا) ، لكن العواقب بالنسبة للشركات مثل الفنادق التي تستهلك الكثير من الطاقة مماثلة لتلك الخاصة بـ كوفيد، وعلي أوروبا أن تساعدنا بالمال وليس بالإعفاءات الضريبية". (أنسامد).



