إيطاليا : زيارة متاحف الدولة مجانًا

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - استضافت متاحف الدولة في إيطاليا كافة الزوار مجانا يوم امس الأحد الثاني من أكتوبر في إطار مبادرة كان قد أطلقها وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني في عام 2014.



وتم تمديد المبادرة، التي تتيح للجميع دخول مجاني إلى المتاحف والمتنزهات الأثرية التابعة للدولة في الثاني من أكتوبر.



ستكون الثقافة هي المحور الأهم في جميع أنحاء البلاد، مع زيارات إلى المواقع المختلفة التي ستتم خلال ساعات العمل العادية مع الالتزام الكامل بتدابير السلامة واجراءات استخدام القناع الطبي داخل الأماكن المغلقة. هناك بعض المواقع التي لا يمكن زيارتها إلا بالحجز. (أنسامد).



