وزير: إيطاليا تصل إلى 90٪ من مخزون الغاز المستهدف مبكرا

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني إن إيطاليا وصلت لهدفها المتمثل في تحقيق 90٪ من مخزون الغاز في وقت مبكر بالنسبة للموعد النهائي لنهاية الخريف.



وتابع إن "هذا الهدف أصبح ممكنا بفضل العمل المكثف الذي قامت به الحكومة في هذه الأشهر، بفضل شركة "سنام" للبنية التحتية للطاقة ودعم الهيئة التنظيمية الإيطالية للطاقة والشبكات والبيئة " ريرا"، ومدير خدمات الطاقة "جي إس إي".



وأضاف "تمكننا هذه النتيجة من السعي لتحقيق هدف أكثر طموحًا، وسنعمل عليه في الأسابيع المقبلة، بهدف الوصول إلى 92٪ من المخزون، وذلك لضمان مرونة أكبر في حالة حدوث طفرات في الاستهلاك الشتوي".



(أنسامد).



