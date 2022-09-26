إيطاليا : العثور على جثة الطفل المفقود في عواصف ماركي

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - تم العثور على جثة ماتيا لوكوني، الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات الذي انتزعته مياه الفيضانات من بين ذراعي والدته خلال عواصف عنيفة ضربت منطقة ماركي الأسبوع الماضي، في حقل بالقرب من كاستيليوني دي سواسا.



وقالت مصادر مطلعة إن صاحب الحقل قد أبلغ السلطات إلى وجود الجثة ظهرت بعد انحسار المياه التي غمرت الاقليم.



الجدير بالذكر أن عدد القتلى من جراء الطقس القاسي قد بلغ حتى الآن 12.



وقد أعلن حاكم ماركي فرانشيسكو أكوارولي عن فتح تحقيق في "الاختلال الوظيفي والمسؤوليات المحتملة" في الإجراءات التي استخدمتها وزارة الدفاع المدني لمواجهة الفيضانات المدمرة .



وففقا للعلماء فإن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر المناخية المتطرفة مثل هذه العواصف أكثر تواتراً وشدة.



(أنسامد).



