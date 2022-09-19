إيطاليا: استمرار البحث عن صبي وسيدة فقدا خلال فيضانات ماركي

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - تستمر عمليات البحث عن صبي وسيدة مسنة، فقدا خلال الفيضانات التي تضرب منطقة سينيجاليا في مقاطعة أنكونا بإقليم ماركي، منذ ليلة 15 سبتمبر، بينما وصل عدد ضحايا الفيضانات حتى الآن إلى 11 شخصا.



وخلال الفيضانات، فقد الصبي ماتيا، البالغ من العمر 8 سنوات، من بين ذراعي والدته بعد الخروج من السيارات نتيجة موجة الماء والطين في منطقة سينيجاليا، بينما لم يتم العثور على سيدة تبلغ من العمر 56 عاما وتدعى برونيلا كيو.



وبحسب البيانات الرسمية، فإنه حتى الآن تم التأكد من وفاة 11 شخصا خلال الفيضانات في مناطق مختلفة، بينها بيانيلو دي أوسترا، وسينيجاليا، وباربرا، وتريكاتسيلي وسيرا دي كونتي وروزورا.



ومن المقرر أن يجري رئيس الحماية المدنية، فابريزيو كورسيو، عمليات تفتيش في المناطق المتضررة، قبل حضور اجتماعا في مركز تنسيق الإنقاذ في مركز ماركي الإقليمي للحماية المدنية.



وكانت وثيقة لمنطقة ماركي تعود لعام 2016، قد دعت إلى عمليات تدخل مختلفة لتحسين مجرى نهر ميسا، وزيادة تدفقه، لاسيما داخل مدينة سينيغاليا، حتى يتمكن من جذب المياه الناجمة عن الفيضانات، لكن هذه الأعمال لم تنجز حتى الآن.



ودعت الوثيقة إلى ضرورة الصيانة العادية وغير العادية لمجرى النهر، وتحسين الجزء النهائي منه إضافة إلى تصفيح الحوض بالكامل، للوصول إلى معدل تدفق عالي يبلغ في سينيجاليا. (أنسامد).



