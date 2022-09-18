إيطاليا: إحالة مدرس إلى المحاكمة بعد ضرب طفلين بمضرب بيسبول

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - تمت إحالة مدرس من منطقة بريشيا في إيطاليا إلى المحاكمة يوم الجمعة بعد أن قام بضرب طفلين يبلغان من العمر 15 عاما بمضرب بيسبول.



وقد إحتاج أحد الضحايا إلى 27 غرزة في الرأس.



وزعم المعلم أنه قام بضربهما بعد إلقاء مفرقعات نارية في حديقته خلال موسم الكرنفال العام الماضي.



ويُزعم أن المعلم قال وهو يضرب الطفلين: "يجب أن أقتلك وأتركك مثل الكلاب". (أنسامد).



