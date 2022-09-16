إيطاليا: واحد من كل أربعة مواطنين مهدد بالفقر

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - أصبح واحد من كل أربعة إيطاليين مهدد بخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في إيطاليا، منذ عام 2021، بحسب بيانات نشرت الخميس من خلال المعهد الأوروبي للإحصاء "يورو ستات".



وبين المعهد أن 25.2% من الإيطاليين، خلال عام 2021، بات مهددا بالفقر أو الاقصاء الاجتماعي، مقابل 24.9% خلال عام 2020، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، البالغ 21.6%.



ويتم اعتبار الأشخاص المعرضين للفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وفق معايير تأخذ في اعتبارها خط الفقر والحرمان المادي والاجتماعي الشديد، أو توافر العمل.



وسُجلت أعلى معدلات الأسر المهددة بالفقر أو الإقصاء الاجتماع في أوروبا، في رومانيا 34%، ثم بلغاريا، 32%، واليونان وإسبانيا (كلاهما 28%)، بينما سُجلت أدنى المعدلات في جمهورية التشيك 11%، وسلوفينيا 13% وفنلندا 14%. (أنسامد).



