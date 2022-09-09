العواصف تضرب أجزاءاً كثيرة من إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - ضربت العواصف مناطق كثيرة من إيطاليا يوم الخميس، كما ضربت الأعاصير مدينة تشيفيتافيكيا ومقاطعة فيرونا وبحيرة غاردا، مع هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مقاطعة كومو.



واضطر رجال الإطفاء إلى التدخل في العديد من المناطق بسبب سقوط العديد من الأشجار نتيجة للرياح القوية.



وضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية كومو وبلدتي تورنو وبليفيو المجاورتين، مما أدى إلى وصول انهيارات طينية والحطام إلى المناطق السكنية، حيث ضرب الطقس السئ نفس المنطقة التي تأثرت بعواصف مماثلة قبل عام.



وقال شاهد عيان في بليفيو، إن المياه دخلت في كل مكان. واستمر هطول الأمطار لمدة ساعة، ما تسبب في إغلاق طريق لاريانا السريع أمام حركة المرور، وتسببت العواصف أيضًا في حدوث مشكلات كبيرة في منطقة ليكو.



يقول العلماء، إن أحداث الطقس أصبحت أكثر حدة وأكثر تكرارا بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. (أنسامد).



