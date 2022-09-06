الفيزيائي الإيطالي الحائز على نوبل يقترح طهي المعكرونة

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أثار عالم الفيزياء الايطالي الحائز على جائزة جائزة نوبل، جورجيو باريزي، جدلا في إيطاليا من خلال اقتراحه على الناس أن يطهووا المعكرونة بدون حرارة من أجل توفير الطاقة والمال وسط أزمة تكلفة المعيشة.



و في منشور على فيسبوك، اقترح باريزي إطفاء الحرارة بمجرد وصول الماء إلى درجة الغليان وتوضع المعكرونة في القدر، ثم اتركها للوقت اللازم للطهي مع الغطاء بإحكام.



بينما أعرب العديد من محبي المعكرونة عن شكوكهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال الكيميائي الكبير داريو بريسانيني، لوكالة أنسا: إن الطريقة تعمل وهذا ليس شيئا جديدا، نحن نعلم منذ 200 عام أنه ليس غليان الماء، ورؤيته فقاعات، هو الذي يؤدي إلى الطهي ولكن درجة حرارة الماء، التي تنقل الحرارة إلى المعكرونة أو الأرز أو البيض" (أنسامد).



