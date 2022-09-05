إيطاليا : افتتاح مركز وطني لمستقبل التنوع البيولوجي

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - افتتحت إيطاليا المركز الوطني لمستقبل التنوع البيولوجي (NBFC)، في جامعة باليرمو، ليكون بمثابة أول مركز بحثي وطني للتنوع البيولوجي في إيطاليا، وفقا لإعلان صادر عن مجلس بحوث الزراعة وتحليل الاقتصاد الزراعي (CREA)، الذي يشارك في المشروع.



يسلط المركز، الذي جاء افتتاحه في إطار الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، الضوء على التنوع البيولوجي، الذي يمثل أولوية على المستويين الوطني والدولي.



وسيعمل المركز من خلال شبكة بتنسيق المجلس الوطني للأبحاث، تضم 48 من الشركاء، من بينهم جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات وشركات يتم اختيارهما على أساس الريادة العلمية والتكنولوجية والأخلاقية والتجارية التي أثبتت جدارتها.



يقتضي المشروع توفير تمويل بأكثر من 320 مليون يورو للسنوات الثلاث الأولى، (2023-2025)، ومشاركة أكثر من 1300 باحث من الشركاء المعنيين. سيقوم المركز بإجراء الأبحاث وتعزيز تطوير الحلول لرصد التنوع البيولوجي الوظيفي والحفاظ عليه واستعادته من أجل مكافحة التغير المناخي، مع دعم البحث والابتكار والاقتصاد الدائري.



يركز المشروع على البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتبر بمثابة "نقطة ساخنة" للتنوع البيولوجي، ويتعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بحماية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية.



باستخدام نهج متعدد التخصصات، سيعد المركز استراتيجيات فعالة للحد من الضغط البشري على النظم البيئية والأنواع من خلال دعم وتطوير البنوك الحيوية، وتعزيز إنشاء وحصر المناطق المحمية والبنى التحتية الخضراء، وإيجاد حلول تكنولوجية وإدارية قادرة على إضافة قيمة بيئية واجتماعية واقتصادية.



سيتعامل المركز أيضًا مع القضايا المرتبطة ارتباطًا وثيقًا برفاهية البشر، مثل التشجير والتجديد الحضري وإيجاد حلول قائمة على الطبيعة قادرة على مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية مثل التلوث والكوارث البيئية والاحتباس الحراري. (أنسامد).



