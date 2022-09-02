إيطاليا: عدد العاطلين يتراجع إلى أقل من 2 مليون مواطن

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - تراجع عدد العاطلين عن العمل في إيطاليا بنحو 32 ألف شخص خلال شهر يوليو، بالمقارنة بشهر يونيو، الأمر الذي يجعل عدد العاطلين الإجمالي في إيطاليا يستقر عند 1.978 مليون عاطل.



وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل البطالة إلى أقل من 2 مليون مواطن، منذ تفشي جائحة كورونا في مارس وأبريل من عام 2020، حينما فرضت إيطاليا إغلاقا شاملا.



إضافة إلى ذلك، فإن أخر مرة تم تسجيل معدل بطالة أقل من 2 مليون، كان في أبريل 2011.



وقال إستات، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.9% في يوليو، بانخفاض بنسبة 0.1% عن يونيه، و1.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.



(أنسامد).



