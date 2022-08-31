إيطاليا : 569 حادث عمل يؤدي للوفاة في سبعة أشهر

1 (أنسامد) - أغسطس 31 - روما - قالت وكالة التأمين ضد حوادث العمل في إيطاليا "إنيل" إن 569 حادثًا ادي الي الوفاة وقع في أماكن العمل في الأشهر السبعة الأولى من العام.، مشيرة أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.



وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 441،451 حادثة في أماكن العمل في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام ، بزيادة قدرها 41.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت نسبة الأمراض لأسباب مهنية بنسبة 6.8٪ لتصل إلى 36163 حالة.



تعيش إيطاليا وسط موجة طويلة وصادمة من الوفيات العرضية في مكان العمل، يعود تاريخها إلى ربيع العام الماضي.



في أخر حادث، دهست شاحنة عاملاً يبلغ من العمر 42 عامًا أثناء قطع العشب بالقرب من محطة خدمة على طريق سريع بشمال إيطاليا .



كما توفي أربعة عمال آخرون أثناء العمل في أسبوع واحد ، من بينهم شخص في وزارة الخارجية في روما.



وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات لمحاولة وقف موجة الوفيات، لكن الحادث الذي جذب انتباه الرأي العام منذ أكثر من عام ومازال، هو وفاة لوانا دورازيو البالغة من العمر 22 عامًا والدة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.، في حادث مصنع نسيج بالقرب من براتو في 3 مايو 2021 .



كانت الوفيات الأخيرة هي الأحدث في موجة مروعة من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في إيطاليا والتي شهدت وفاة 1221 العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد منها. (أنسامد).



