صقلية : أول منطقة العاب تحظر الهواتف الذكية

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - أصبحت منطقة الالعاب التابعة لجمعية الآباء باليسترات في صقلية أول مكان عام في إيطاليا يحظر على الأطفال والبالغين استخدام هواتفهم الذكية.



وضع المعرض، الواقع في مدينة باليستريت، وهي بلدة صغيرة خارج باليرمو، لافتات تحظر الهواتف وتحث المستخدمين على وضعها في خزانة عند المدخل.



ويهدف المشروع إلى منع الشباب والكبار من الدردشة عبر الويب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي اثناء تواجدهم داخل منطقة الالعاب في باليستريت.



ويشرح مبتكر المشروع ريكاردو فيسكوفو أن "هذا الملعب يهدف إلى إرسال رسالة إلى الآباء والأطفال حول فكرة "إن عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية يعني التفكير في أهمية الواقع المحيط لنا، وإعادة اكتشاف القيمة الحقيقية للحياة".



و تقول رئيسة جمعية الآباء باليسترات، بيرا تيستافيردي، ان منطقة الالعاب بها مئات الزوار كل يوم و"إنها حداثة رائعة للأطفال والآباء" .



واشارت الي ان "الأطفال الصغار حريصون جدًا على اتباع الحظر، وبالنسبة للكبار أيضًا، وانه من دواعي سروري أن تأخذ استراحة من التكنولوجيا لبضع ساعات.



واختتمت بالقول "لقد وضعنا بعض الألعاب القديمة حتى يتمكن الأطفال و يمكن لأجدادهم اللعب معًا". (أنسامد).



