الإيطاليون يهرعون لشراء تذاكر حفلة كولدبلاي على الانترنت

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - انضم الإيطاليون إلى صفوف الانتظار الافتراضية بدءا من يوم الخميس، للحصول على تذاكر حفلة كولدبلاي في إيطاليا لصيف 2023.



وبلغ متوسط الانتظار للحصول على التذكرة عبر المنصات الرئيسية، مدة ساعة.



ومن المقرر أن تنظم فرقة البوب البريطانية، حفلتين في الاستاد في جولتها العالمية "ميوزك أوف ذا سفيريس" في إيطاليا في يونيو المقبل.



وستكون الحفلة الأولى في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي، يومي 21 و22 يونيو، والثانية في ملعب سان سيرو في ميلانيو أيام 25 و26 و28 يونيو. (أنسامد).



