كولدبلاي تقدم عروضها في ايطاليا صيف 2023

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - أعلنت فرقة كولدبلاي الموسيقية البريطانية عن تقديم عروضها في ايطاليا في يونيو المقبل ضمن برنامج عروض الاستاد الأوروبية لجولة موسيقى الكرة العالمية في صيف عام 2023.



كولدبلاي هي فرقة روك بريطانية تشكلت في لندن عام 1996.



وستقدم الفرقة عروضها في نابولي يوم 21 يونيو على ملعب مارادونا ويومي 25 و26 يونيو في سان سيرو في ميلانو .



بعد ست سنوات من آخر حفلاتها الناجحة في إيطاليا يومي 3 و 4 يوليو 2017 في ميلانو في ملعب سان سيرو، ستعود الفرقة بقيادة كريس مارتن إلى إيطاليا في صيف عام 2023.



ومنذ أن بدأت جولة الفرقة التي حطمت الأرقام القياسية في كوستاريكا في مارس 2022، تم بيع أكثر من أربعة ملايين تذكرة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا. (أنسامد).



