إيطاليا: التحقيق حول أول إيطالي ينضم للقتال في أوكرانيا

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - وضعت السلطات الإيطالية أول مواطن إيطالي قيد التحقيق للانضمام للقتال إلى جانب المقاتلين الأوكرانيين، ضد الغزو الروسي.



ويستهدف التحقيق كيفن كيابالوني، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، من جنوة، وهو متعاطف مع جماعة اليمين المتطرف "كازا باوند Casa Pound".



ووجه المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب في جنوة، ماركو زوكو، الشاب كيفن كيابالوني، بأنه مرتزق انضم إلى اللواء الأوكراني الدولي لقتال القوات الروسية. ووفقا للاتهامات، يواجه الشاب مخاطر بالسجن لمدة بين 2 و7 سنوات.



وبدأت شرطة الأمن التابعة لجهاز التحقيقات العامة والعمليات الخاصة، تحقيقها ضد كيابالوني، بعد أن أخبر البانوراما الأسبوعية أنه يريد القتال للدفاع عن أوكرانيا، بعد سماعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يقول إنه يخطط لـ "اجتثاث النازية" في البلاد.



ويعتقد أن العديد من الإيطاليين ذهبوا إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد غزو موسكو.



إلى جانب ذلك، أفادت أنباء أن بعض المرتزقة الإيطاليين يقاتلون إلى جانب القوات الموالية لروسيا في منطقة دونباس الانفصالية الشرقية والناطقة بالروسية، حيث تشهد المنطقة قتال شرس. (أنسامد).



