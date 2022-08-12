إيطاليا: ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 21% بسبب موجات الحر

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - ارتفعت معدلات الوفيات في إيطاليا، خلال النصف الأول من شهر يوليو الماضي، بنسبة 21%، والسبب هو موجات الحرارة القوية والمتكررة التي ضربت إيطاليا.



وكشفت وزارة الصحة الإيطالية، أن معدلات الوفيات الإيطالية ارتفعت بنسبة 21% خلال الفترة بين الأول من يوليو وحتى منتصف الشهر بسبب موجات الحر الشديدة خلال الصيف، موضحة أن هذه الموجات تسببت في 733 حالة وفاة في 33 مدينة تمت مراقبتها.



ولفتت الوزارة إلى أن معدلات الوفيات كانت قد ارتفعت خلال شهر يونيه الماضي بنسبة 9% لنفس السبب.



ومن بين المدن التي سجلت أعلى معدلات الوفيات خلال النصف الأول من يوليو، جاءت لاتينا بارتفاع بنسبة 72%، وباري بزيادة 56%، وفيتربو بنسبة 52%، وكالياري 51%، وكاتانزارو بنسبة ارتفاع 48%. (أنسامد).



