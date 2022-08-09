إيطاليا:عاصفة ممطرة تجبر السياح على مغادرة بئر سانت باتريك

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - أجبرت عاصفة ممطرة غزيرة يوم أمس الاثنين السياح على الخروج من بئر القديس باتريك الشهير في أورفيتو، وألحقت أضراراً بجزء من الرصيف في وسط بلدة أومبريا.



وأمر المسؤولون السائحين بالخروج بعد أن اجتاح المطر البئر بعمق 50 مترا وأوقف إمدادات الكهرباء.



يعتبر بئر القديس باتريك الشهير بئرا تاريخيا في أورفيتو، أومبريا، وسط إيطاليا، بناه المهندس المعماري أنطونيو دا سانغالو الأصغر في فلورنسا، بين عامي 1527 و 1537، بناءاً على طلب البابا كليمنت السابع الذي لجأ إلى أورفيتو أثناء نهب روما عام 1527 من قبل الإمبراطور الروماني تشارلز الخامس، وخشي من أن إمدادات المياه للمدينة لن تكون كافية في حالة الحصار.



وتم الانتهاء من البئر في عام 1537 في عهد بابوية البابا بولس الثالث.



وتعرضت مناطق شمال إيطاليا ووسطها لموجة من العواصف الرعدية التي كسرت الحرارة الشديدة في اليومين الماضيين. (أنسامد).



