إيطاليا: نصف النساء العاملات يعانين من التحرش والتمييز

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - كشف استطلاع جديد أن أكثر من نصف السيدات العاملات يشعرن بأن بيئة العمل غير صحية وأنهن يعانين من وقائع مثل التحرش والتمييز.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة " Libellula Foundation"، على نحو 4300 سيدة عاملة أن 55% من النساء العاملات في إيطاليا يقعن ضحية للتمييز أو التحرش في أماكن العمل.



وأشار الاستطلاع الذي تضمن مقابلات مع عدد كبير من النساء العاملات حول إيطاليا، إلى أن التحرش الذي يواجهنه، يتراوح بين الابتزاز الجنسي والرسائل غير المرغوبة أو التعليقات والنكات الموحية للخصائص الجسدية للضحية.



كما تضمنت أمثلة التمييز الذي تعاني منه هذه السيدات، أمثلة مثل التمييز في العمل أو الدمج أو المساواة مع الذكور، إضافة إلى ترقية الزملاء الذكور على حساب النساء في إجازة الأمومة. (أنسامد).



