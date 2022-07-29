إيطاليا بحاجة إلى 4200 طبيب في أقسام الطوارئ

وصول 70 مهاجرا مصريا لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية
ليبيا: القبض على عراقي يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة
الإمارات: المصرف المركزي يفرض عقوبات على 6 بنوك
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار