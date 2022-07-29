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مجتمع - تغطيات
إيطاليا بحاجة إلى 4200 طبيب في أقسام الطوارئ
مع تزايد الاستقالات من المستشفيات
    (أنسامد) - يوليو 29 - روما - تفتقد أقسام الطوارئ في المستشفيات الإيطالية إلى 4200 طبيب طوارئ، بحسب الجمعية الإيطالية للطب العاجل والطوارئ SIMEU.

    وأوضحت الجمعية أن أقسام الطوارئ في إيطاليا بحاجة إلى 4200 طبيب في الوقت الحالي، في ظل تراجع عدد الأطباء خلال الأعوام الأخيرة.

    وأشارت الجمعية إلى أن 600 طبيب في أقسام الطوارئ استقالوا من أقسام الطوارئ في إيطاليا خلال العام الجاري حتى الآن، مع تزايد الضغط على هذه الأقسام. (أنسامد).

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