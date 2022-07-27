إيطاليا : نفاذ احتياطيات المياه في بيدمونت

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - قال رئيس قسم البيئة في إقليم بيدمونت ماتيو مارناتي إن احتياطيات المياه في الإقليم الذي يقع في شمال غرب البلاد نفدت بسبب الجفاف الشديد الذي يجتاح إيطاليا.



وتابع مارناتي في مؤتمر صحفي "علينا توفير كل لتر من مياه الشرب المتوفر لأن الاحتياطيات نفدت، قائلا "المياه التي تصل إلينا هي مياه جليدية ناتجة للأسف عن ذوبان الأنهار الجليدية، لذا فهذه ليست أخبار جيدة لأن المياه تصل ، لكننا نفقد احتياطياتنا".



وأضاف مارناتي إن بيدمونت كانت تعد خطة مارشال للبنية التحتية للمياه باستثمارات تقترب من مليار يورو حتى عام 2026.



وقد يتسبب الجفاف وسلسلة موجات الحرارة في حدوث مشكلات هائلة للزراعة، حيث أبلغت جمعية كولديريتي للمزارعين عن حدوث انخفاض في غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 45٪ في بعض الحالات.



ومن جانبه قال حاكم لومباردي، أتيليو فونتانا، الأسبوع الماضي، إن المياه في منطقته التي تستخدم في الزراعة قد نفدت تقريبا بسبب الجفاف.



ومن أشار حاكم فينيتو لوكا زايا "إن تسرب المياه المالحة وصل إلى مسافة تصل إلى 21 كم من مصب نهر بو للمرة الأولى بسبب الجفاف".



وأضاف "إن تسرب المياه المالحة يصل عادة إلى 300-400 متر فقط من مصب النهر".



وفقا للعلماء "إن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة التي تضرب حاليًا أجزاء كثيرة من أوروبا والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري". (أنسامد).



