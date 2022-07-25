إيطاليا: مستويات التوظيف تتخطى ما كانت عليه في 2019

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - عادت مستويات التوظيف في إيطاليا إلى الارتفاع لتسجل في 6 شهور 230 ألف وظيفة مقدمة، وهو أعلى بنسبة 100 ألف بالمقارنة بعام 2019.



وكشفت بيانات وزارة العمل وبنك إيطاليا والوكالة الوطنية للسياسات الفعالة للعمل، أنه خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، كان هناك حوالي 230 ألف وظيفة جديدة، بعد استبعاد العوامل الموسمية، أي ما يقرب من 100 ألف وظيفة أكثر بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهي السنة التي سبقت وباء كورونا، وشهدت توسعا في معدلات التوظيف.



غير أن مساهمة المكون النسائي في دينامكيات التوظيف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، كانت أقل من عام 2021، بحسب ما لاحظ تقرير المؤسسات الثلاثة.



وأشار التقرير إلى أن مستويات التوظيف كانت أعلى في شمال ووسط البلاد، بالمقارنة بالمناطق الجنوبية التي سجلت نسبة 20% فقط من الوظائف الجديدة. (أنسامد).



