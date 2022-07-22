إيطاليا: إجلاء أكثر من 1000 شخص في فيرسيليا بسبب الحرائق

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - أعلنت إدارة الحماية المدنية في منطقة فيرسيليا، بإقليم توسكانا الإيطالي، أنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم بسبب حريق هائل دمر المنطقة منذ يوم الاثنين.



وبينت الإدارة أن الحريق التهم أكثر من 868 هكتارا من الأراضي حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا الحريق هو واحد من حرائق الغابات التي تضرب إيطاليا في الوقت الحالي.



والأربعاء، سجل إقليم توسكانا حوالي 20 حريقا، كما أعلنت كامبانيا عن وقوع عشرات الحرائق.



كما تعد منطقة فريولي فينيتسيا جوليا واحدة من أكثر المناطق المتضررة من حرائق الغابات.



كما اندلع الأربعاء، حريق ضخم في منطقة كارسو، وتسبب في تعطيل حركة الطرق والسكك الحديدية في المنطقة، وأجبر شركة بناء السفن الإيطالية العملاقة "فينكانتييري" على إغلاق مصنعها.



وتندلع الحرائق بسبب الجفاف الشديد الذي تعاني منه إيطاليا وكذلك موجات الحر الشديدة، والتي تشهد زيادة في الفترة الأخيرة جراء التغير المناخي، بحسب العلماء. (أنسامد).



