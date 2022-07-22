إيطاليا: إجلاء أكثر من 1000 شخص في فيرسيليا بسبب الحرائق

إيطاليا: زيلنسكي يشكر دراجي لدعمه لأوكرانيا
وزير النفط الليبي:وجود بن قدارة على رأس مؤسسة النفط مفيد جدا
"الإمارات النووية" تستكمل الاختبارات في آخر محطات براكة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:إحتفال ألعاب نارية بحضور 100 ألف شخص في البندقية
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو