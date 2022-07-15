إيطاليا:مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 بعد اصطدام سيارة بسائقي دراجات

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، بعد اصطدام سيارة بمجموعة من سائقي الدراجات في جورسيتو، جنوب إقليم توسكانا الإيطالي، الخميس.



وتضمنت الوفيات، سائق السيارة و3 من سائقي الدراجات، بحسب مصادر.



كما تم نقل المصابين الستة، وأحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفيات.



ويعتقد أن سائق السيارة، وهو رجل عجوز، لم يستطع تغيير اتجاه السيارة، الأمر الذي جعلها تخرج عن السيطرة وتصطدم بقائدي الدراجات.



وبينت مصادر أن سائق السيارة وجد ميتا على مقعد القيادة. (أنسامد).



