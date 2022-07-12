إرتفاع مستويات الديوكسين بشكل خطير بعد حريق هائل في روما

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - قالت وكالة البيئة المحلية الإيطالية أن مستويات الديوكسين سجلت إرتفاعاً خطيراً بعد الحريق الهائل في روما يوم السبت الماضي، وهو الأحدث في سلسلة حرائق مشتبه بها في العاصمة الإيطالية.



وأضاف جوالتييري: "نحن نمضي قدما في إجراءات التخلص من النفايات الخاصة بنا ولن نخاف"وقال ربما كانت الحرائق في أغلبها نتيجة للحرق العمد ومرتبطة بمشاكل إدارة النفايات في روما.



ومن جانبهم قال مسؤولون بالبلدية إن الحرائق ربما تكون مرتبطة بحركة تهريب تقودها المافيا للنفايات السامة.



وأكدت وكالة البيئة المحلية إنها "واثقة من أن قيم (الديوكسين في الهواء) ستعود إلى وضعها الطبيعي في الساعات المقبلة. (أنسامد).



