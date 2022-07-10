Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
العواصف تضرب وسط إيطاليا
    (أنسامد) - يوليو 10 - روما - ضربت العواصف وسط إيطاليا، وكسرت الرطوبة العالية التي أثارتها موجة الحر الأخيرة.

    وفي فلورنسا، وصلت عشرات المكالمات إلى خدمات الإطفاء والدفاع المدني، وفي جميع أنحاء توسكانا تم استدعاء فرق الإطفاء أكثر من 100 مرة لإزالة الأشجار المتساقطة.

    وفي روما ولاتسيو سقطت الأمطار الغزيرة طوال الليل، وقد ألحقت الأمطار والبرد أضرارا بالمحاصيل حول نابولي، بينما كانت هناك أيضًا عواصف بَرَد عنيفة في ماركي.

    من المقرر أن يستمر الإنخفاض الحالي في الحرارة الشديدة لنهاية الأسبوع، وبعدها تبدأ موجة حر جديدة، وهي الرابعة التي تضرب إيطاليا مؤخرا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين

    ألبوم الصور