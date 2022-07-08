إيطاليا:متوسط الإنفاق على الطاقة يصل إلى 1850 يورو هذا العام

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - كشف الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة الحرفية والعمل المستقل "Confcommercio" أن متوسط الإنفاق الفردي على الطاقة خلال العام الجاري، سوف يبلغ 1850 يورو، في ظل الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة جراء التضخم العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



وأشار الاتحاد، في دراسة صادرة عن وحدة الأبحاث التابعة لقسم تجارة التجزئة التابعة له، "من المقرر أن ينفق المواطن الإيطالي العادي مبلغا ضخما يصل إلى 1854 يورو على الطاقة والوقود هذا العام".



وأشارت الدراسة إلى أن هذا يعني أن الإنفاق على الطاقة قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يمثل 9.7% من متوسط الإنفاق السنوي الإجمالي للفرد، البالغ 19 ألف يورو.



ونوهت الدراسة أن فواتير الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى انخفاض مجالات الإنفاق غير الإلزامية، مع خطر انخفاض ثقة المستهلك، لافتة إلى أن الإنفاق على الاحتياجات الأساسية سيصل إلى 8154 يورو لكل رأس مال في عام 2022، بنسبة 43% من إجمالي الإنفاق، وزيادة بـ 152 يورو عن العام الماضي. (أنسامد).



