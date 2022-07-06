المدعي العام يفتح تحقيقا حول حرائق الغابات الجديدة في روما

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - قال ممثلو الادعاء في روما، اأمس لثلاثاء، إنهم فتحوا تحقيقا لتحديد ما إذا كان الحريق الهائل الذي إندلع في شمال روما يوم الاثنين الماضي به سبهة تعمد هذا الحريق هو الأحدث في سلسلة حرائق الغابات الأخيرة في روما وماحولها وتأتي بعد أيام فقط من حريق هائل في منطقة ماسيمينا تسبب في أضرار جسيمة.



وقد اندلع حريق يوم الاثنين في منتزه Pineto ومحمية Monte Ciocci الطبيعية ، مما أدى إلى ظهور سحابة كبيرة من الدخان خلف كاتدرائية القديس بطرس، وازدياد رائحة قوية وسحب من الرماد في وسط العاصمة ومناطق تشمل نومينتانا وتالنتي وبينيتا ساكيتي. وبالدوينا.



وقد تعين إخلاء عدة منازل ومركز رياضي يوم الاثنين بسبب الحريق.



(أنسامد).



