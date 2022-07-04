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فرض قيود على إيجار منازل العطلات في البندقية
من أجل الحفاظ على طابع المدينة
    (أنسامد) - يوليو 4 - روما - منحت لجنة في مجلس النواب الموافقة على إجراء من شأنه أن يمكّن مدينة البندقية من فرض قيود على عدد العقارات التي يتم تأجيرها كمنازل لقضاء العطلات، وذلك من أجل ضمان وجود توازن بين عدد السياح في المدينة وعدد الأشخاص الذين يعيشون هناك لفترة طويلة من أجل الحفاظ على طابع البندقية.

    تم تقديم هذا الإجراء كتعديل لمرسوم حكومي لمساعدة الناس على مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

    في غضون ذلك، قالت رئيسة الميزانية في البندقية ميشيل زوين، إن المدينة ستبدأ في جعل الناس يحجزون مسبقا للزيارة على أساس تجريبي في أغسطس، ثم تبدأ في فرض رسوم دخول اعتبارا من 16 يناير 2023.

    (أنسامد).

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