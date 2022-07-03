استطلاع : نصف المراهقين الإيطاليين يعتبرون المستقبل غير مؤكد

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - كشف استطلاع للرأي في إيطاليا أن 52.7% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و19 عامًا ينظرون إلى المستقبل باعتباره "غير مؤكد" أو "يبعث على القلق"، وذلك بسبب وباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.



يعتقد 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا قد انتهت، بينما يخشى 63.6% من تصاعد حدة الوباء مرة أخرى في المستقبل، وفقا للاستطلاع الذي أجرته جمعية Laboratorio Adolescenza ومعهد أبحاث IARD على عينة شملت 5600 طالب إيطالي حول أنماط حياة المراهقين في إيطاليا.



وأظهر الاستطلاع أن ما بين 80% إلى 90% من الشباب قلقون بشأن العواقب المباشرة وغير المباشرة المحتملة التي قد تنجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث يخشى أكثر من 75% من اندلاع حرب عالمية ثالثة أو احتمال تورط إيطاليا بشكل مباشر. (أنسامد).



