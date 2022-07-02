(أنسامد) - يوليو 2 - روما - كشفت دراسة مسحية إيطالية أن رُبع الإيطاليين يفضلون الاستماع إلى الموسيقى في المطبخ، بينما يفضل 21% الاستماع إلى الموسيقى أثناء تناول الوجبات.



ووفقا للمسح الذي أجرته منصة "أوبر إيتس"، وهي منصة لطلب وتوصيل الطعام، يقول واحد من كل أربعة إيطاليين إنهم يفضلون الاستماع إلى الموسيقى في المطبخ، فيما قال 21% من الإيطاليين إنهم يفضلون الاستماع إلى الموسيقى أثناء تناول الوجبات.



يقول 61% ممن شملهم الاستطلاع إن الاستماع إلى الموسيقى أثناء تناول الوجبات يزيد من الرضا فيما يتعلق بالطعام الذي يتم تناوله.



شارك في الاستطلاع ما يقرب من 1200 شخص بهدف تحديد وتحليل كيفية ارتباط الطعام بشكل متزايد بالجانب العاطفي للإنسان، وارتباطه بالعناصر التجريبية الأخرى للشخص، مثل الاستماع إلى الموسيقى وتفضيل أنواع موسيقية معينة.



يُظهر التحليل أن معظم من شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية (23%) أثناء تناول الوجبات، فيما قال 22% إنهم يفضلون موسيقى البوب، و17% يفضلون موسيقى الروك، و 14% يفضلون موسيقى الجاز.



وعند سؤالهم عن نوع الموسيقى التي يربطها الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مع الأطباق الأكثر شيوعًا، كشف الاستطلاع أن الموسيقى الكلاسيكية مفضلة مع السباغيتي، وموسيقى البوب ;;مع بيتزا مارجريتا وموسيقى الجاز مع السوشي. (أنسامد).



