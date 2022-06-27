ارتفاع أعداد المعمرين في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن أكثر من 1000 شخص في إيطاليا تبلغ أعمارهم 105 أعوام أو أكثر، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المعمرين في البلاد مقارنة بعام 2009.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الذي جاء بعنوان "المعمرون في إيطاليا في ازدياد" أن عدد المعمرين في إيطاليا بلغ 17,177 شخصا معمرا في الأول من يناير 2021، أي أكثر من ضعف عدد المعمرين في عام 2009.



وأوضح التقرير أن أكبر معمر في إيطاليا سيدة تبلغ من العمر 112 عاما تعيش في إقليم ماركي. بين عامي 2009 و2021، ارتفع عدد الأشخاص المقيمين في إيطاليا الذين يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر من ما يزيد قليلاً عن 10000 شخض إلى 17000 شخص. (أنسامد).



