إيطاليا : المدن الفنية ستجذب 27 مليون زائر في يونيو-أغسطس

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - من المتوقع أن تجذب المدن الفنية الإيطالية حوالي 27 مليون زائر بين يونيو وأغسطس، بزيادة 24.6٪ عن العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير لجنة العلوم والتكنولوجيا لاتحاد السياحة الإيطالي Assoturismo الذي تم تقديمه في روما هذا الأسبوع.



وأضاف أن هذا من شأنه أن يمثل زيادة بحوالي 5.5 مليون سائح إضافي هذا العام.



وأشار التقرير إلي أن ارتفاع جاذبية المدن الفنية الإيطالية يرجع إلى حد كبير إلى عودة السياح الأجانب.



وقال إنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 17.5 مليون هذا الصيف، بزيادة 34.6٪ عن الصيف الماضي. (أنسامد).



